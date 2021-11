"Je n’avais plus goût à rien": Antoine De Caunes révèle avoir souffert de dépression pendant deux ans

Antoine De Caunes était l’invité de l’émission "On est en direct" à l’occasion de la sortie de son autobiographie baptisée "Perso". L’animateur de Canal + y raconte notamment un épisode difficile de sa vie, survenu à la suite de son départ du Grand Journal : "Une pure dépression", dit-il.

"Je n’avais plus goût à rien, j’avais du mal à me lever et pourtant il fallait que je continue à fonctionner puisque j’avais une hebdomadaire à assurer", raconte l’animateur. "C’est très étrange dans ce genre de métier qu’on fait, où on avance quoi qu’il arrive, ‘the show must go on’ comme on dit. J’ai eu une période d’entre-deux où j’étais là sans être là, et ça a été assez douloureux", poursuit-il.

Antoine De Caunes a tenu à remercier son épouse Daphné Roulier, laquelle l’a toujours soutenue, et notamment lors de cette épreuve. "C'est une femme que j'admire parce qu'elle a une armature morale à toute épreuve, un sens de la justice et de l'équité qui me consolent du spectacle du monde. On se complète parfaitement", avait-il raconté dans les colonnes de Voici.