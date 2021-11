Clémence Botino "dévastée": Miss France 2020 est positive au Covid et cela a des conséquences "très difficiles"

Alors qu'elle vient d'arriver à Tel Aviv, en Israël, où elle doit concourir pour le concours de Miss Univers, Miss France 2020 a été testé positive au Covid. Clémence Botino doit représenter la France au concours qui aura lieu dans quelques jours, mais la voilà cloitrée pour 14 dans un hôtel. Sa participation a d'ores et déjà été annulée puisque le concours doit avoir lieu le 12 et elle ne sera pas sortie d'isolement.

Gros coup dur pour la jeune femme qui se prépare depuis des semaines à ce concours, elle a confié dans une publication Instagram être "dévastée" et avoir "beaucoup pleuré" en apprenant cette triste nouvelle.

Sylvie Tellier, qui l'accompagne, a confirmé qu'elle était pourtant "partie avec un test négatif de Paris". Mais à son arrivée à Tel Aviv, son nouveau test PCR est positif. C'est l'organisation de Miss Univers qui a pris en charge son isolement

"C'est très difficile pour Clémence. Envoyez-lui des messages de soutien. On est tous avec toi !", ajoute la directrice générale de la société Miss France.

Côté santé, Clémence Botino va bien mais a perdu le goût et l'odorat. Quelques heures après la nouvelle, elle commence à relativiser : "Rien n'arrive par hasard, écrit-elle dans son message à ses fans, je ne lâcherai rien, je me battrai toujours (...) tout ce que nous vivons nous rend plus fort".