Rihanna aux côtés de la nouvelle cheffe d'État de la Barbade pour un moment HISTORIQUE (vidéo)

Ce mardi, La Barbade s’est officiellement proclamée république, démettant la reine Elizabeth II de son titre de chef de l'Etat, lors d'une cérémonie à laquelle a assisté son fils le prince Charles.

Au cours de cette cérémonie, l'Etendard royal du Royaume-Uni a été retiré et la gouverneure générale, Dame Sandra Mason, a prêté serment en tant que première présidente du pays insulaire des Caraïbes.

La superstar enfant de l'île Rihanna était de cette cérémonie. Elle a d'ailleurs été récompensée par le titre de héros national de la Barbade. "Continuez à briller comme un diamant, et à faire honneur à votre nation par vos paroles, par vos actions, et à faire honneur partout où vous irez", a déclaré Mia Mottley, la Première ministre.

La Barbade restera membre de l'organisation du Commonwealth, a relevé le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un communiqué. "Nous resterons des amis et alliés loyaux, en nous appuyant sur les affinités et connexions durables entre nos peuples et sur le lien spécial du Commonwealth", a-t-il écrit.



©Isopix

©AFP

©AFP