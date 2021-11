Tayc précise la nature de sa relation avec Fauve Hautot après leur victoire dans DALS

Vendredi dernier, ils sont sortis grands gagnants de la 11e saison de Danse avec les Stars : le chanteur Tayc a brillé aux côtés de la danseuse professionnelle, Fauve Hautot.

Et toutes ces semaines de compétition les ont forcément rapprochés… Au point que certains fans se sont demandé s'ils n'était pas en couple. Le "je t'aime" lancé par Tayc à la danseuse était-il une marque d'amour ou d'amitié ? Il a répondu lors d'une interview à Télé-Loisirs.

"Je pense sincèrement que s’il n’y avait pas eu ce feeling-là entre elle et moi, on ne serait pas allés très loin. Franchement, on s’est tellement bien entendus qu’on était vraiment comme des frères et sœurs, comme un couple. Il y avait vraiment un amour tout plein", a déclaré Tayc.

Il a expliqué avoir une profonde admiration pour la danseuse et la femme qu'est Fauve : "Je l'aime, tout simplement. On ne peut pas faire plus clair que ça. Je l'aime. C'est une femme magnifique, adorable, elle est exceptionnelle".

Une relation très forte donc, une relation profonde mais il a également démenti les rumeurs de couple.

D'ailleurs, la danseuse est en couple avec Jules Renault, un photographe et directeur photo qui n'a pas manqué d'évoquer sa fierté dans une story Instagram.