Amel Bent enceinte: la réaction adorable et hilarante de ses deux filles en apprenant la nouvelle

Le 24 octobre dernier, Amel Bent confirmait être enceinte de son troisième enfant après une épreuve compliquée. Lors d’une interview accordée au magazine Nous Deux, la chanteuse a expliqué comment ses deux filles, Sofia et Hana, avait réagi en apprenant la bonne nouvelle. C’est adorable et hilarant !

Après avoir vécu une épreuve très compliquée que beaucoup de femmes traversent, Amel Bent, 36 ans, est à nouveau enceinte. Elle attend son troisième enfant. La chanteuse avait en effet confirmé cette grossesse le 24 octobre dernier dans l’émission Sept à Huit de TF1.

Comme elle l’avait expliqué à l’époque, les trois premiers mois n’ont pas été facile après sa fausse couche. Elle les vivait "en apnée, en faisant beaucoup de prises de sang." Propos qu’elle a à nouveau partagé dans les colonnes du magazine Nous Deux. Mais aujourd’hui, la chanteuse se détend et profite enfin des joies de la maternité, tout en gardant une petite appréhension. "Je suis très à l'écoute de mon corps. J'ai vu le bébé, il va super bien, mais j'aurai une appréhension jusqu'au terme", a-t-elle affirmé au magazine français.

Dans son interview, Amel Bent a également partagé la façon dont ses filles, Sofia, 5 ans, et Hana, 3 ans, ont appris la nouvelle. Leur réaction était adorable et hilarante ! "Elles sont trop contentes ! J'ai appris que j'étais enceinte cet été : je m'endormais tout le temps, partout, ce qui n'est jamais le cas. Mon mari m'a suggéré d'acheter un test de grossesse. J'ignore comment ma fille de 5 ans sait ça, mais quand j'ai sorti le test du sac, elle m'a dit : 'Maman tu es en cintre ? Parce que ça, c'est pour savoir si on est en cintre'. Quand je suis sortie des toilettes, mes deux filles m'ont arraché le test des mains et ont crié dans tout le salon : 'Maman, elle est en cintre !' C'est comme ça que leur père a appris ma grossesse. Je me demande si je n'attends pas un cintre, du coup !", a plaisanté la chanteuse.