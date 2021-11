Nouvelle apparition publique pour les enfants de Charlene de Monaco: Jacques et Gabriella ont assisté à un événement sur le Rocher

Après la fête nationale de Monaco, le 19 novembre dernier, les jumeaux de Charlene de Monaco et du prince Albert II ont effectué une nouvelle apparition publique ce lundi 29 novembre. Ils ont assisté à un nouvel événement aux côtés de leur papa et de leur tante, la princesse Caroline de Hanovre.

Jacques et Gabriella de Monaco sont de plus en plus présents lors des événements publics sur le Rocher. Les enfants de Charlene de Monaco ont en effet effectué une nouvelle apparition publique, ce lundi 29 novembre, dix jours après la fête nationale de Monaco durant laquelle ils avaient réservé une adorable attention pour leur maman. Les jumeaux de 6 ans ont participé à la Journée Internationale des Droits de l’Enfants, au Forum Grimaldi.

Le prince héritier et sa sœur étaient entourés de leur père et de leur tante, la princesse Caroline de Hanovre. L’occasion de les initier progressivement à leurs futures obligations. En l'absence de Charlene de Monaco, partie en convalescence à l'étranger, les deux sœurs de cette dernière sont énormément présentes pour les jumeaux.