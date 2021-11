Pascal Obispo hospitalisé d'urgence après un malaise sur scène: le chanteur donne de ses nouvelles

Victime d’un malaise, ce lundi soir, alors qu’il donnait un concert près de Toulouse, Pascal Obispo a partagé des nouvelles rassurances sur son état de santé après avoir été hospitalisé d’urgence. "Je reprendrai la route dès que possible", a écrit le chanteur sur Instagram.

En plein concert privé du côté de Toulouse, Pascal Obispo a été victime d’un malaise ce lundi soir. Le chanteur de 56 ans s’est tout d’un coup écroulé sur scène et a rapidement été pris en charge par les secours. Il a été transporté à l’hôpital, où il va devoir y rester quelques jours afin de subir quelques examens.

Ce mardi après-midi, Pascal Obispo a cependant donné de ses nouvelles via son compte Instagram. Après cet incident stressant pour les fans, le chanteur se veut rassurant : "Merci infiniment pour tous vos messages qui me vont droit au Cœur, a commencé le chanteur. Voici le mien pour vous rassurer sur mon état de santé, bien meilleur que hier. Je reprendrai la route dès que possible."

A travers ce long message, Pascal Obispo n’a pas caché sa déception suite à ces retrouvailles "manquées" avec son public. "Je suis profondément désolé pour ce concert et ces retrouvailles manquées hier soir à Toulouse avec @100pour100radio mais je n’ai pas dit mon dernier mot. Vous me connaissez, je ne suis pas homme à renoncer. Nous ferons ce concert, tout comme ceux de cette semaine, mais un peu plus tard car à l’heure où je vous parle, mon état ne le permet pas…", a-t-il écrit.

Il a donc annoncé, "avec regrets", qu’il ne pourrait pas assurer ses prochaines rencontres. Pascal Obispo devait normalement se rendre à Bordeaux ce mardi soir, à Marseille ce mercredi et à Reims jeudi. "Les médecins m’ont conseillé un repos forcé et nécessaire", dit-il tristement.

Déception aussi pour le chanteur qui ne pourra probablement pas assister, samedi, au Téléthon, un événement caritatif organisé pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. "Je ferai tout pour être là", a-t-il promis.

"Protégez-vous ! Protégez vos anciens et vos enfants ! Il n’y a rien de plus important que la santé", a conclu le chanteur, en n’oubliant pas de remercier docteurs, pompiers, infirmiers et personnel du SAMU.