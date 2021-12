Matt Pokora présente la ville française de son coeur à sa chérie Christina Milian (vidéo)

Matt Pokora est en ce moment en Europe où il se produit au théâtre de la Madeleine dans une pièce intitulée "Les grandes ambitions". Le chanteur français profite de quelques moments de repos pour visiter l'Europe avec sa compagne américaine, Christina Milian.

Le week-end dernier, le célèbre couple a visité la ville de Strasbourg et son célèbre marché de Noël. L'artiste français a publié sur son compte Instagram une vidéo et des photos de cette visite réalisé dans l'est de la France. Et Matt Pokora de légender ses souvenirs avec un hommage à sa ville préférée: "Strasbourg mon amour... Ceux qui me connaissent ou me suivent savent à quel point je suis attaché à ma ville, ma région. Il était donc important pour moi d'y emmener mes enfants dès leur plus jeune âge pour les imprégner de la magie de Noël qui règne à Strasbourg. Strasbourg, je t'aime pour toujours avec le coeur. Ton fils."