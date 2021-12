"Une icône populaire", "La joie", "Un artiste hors-norme": les réactions au décès du Grand Jojo se multiplient

Le chanteur bruxellois Le Grand Jojo est décédé le 1er décembre 2021 à l'âge de 85 ans des suites d'une longue maladie. Il avait annoncé en juin dernier prendre sa retraite après une longue carrière musicale débutée à la fin des années soixante. Son répertoire d'ambiance comprend de multiples titres emblématiques, tels que "On a soif", "Jules César" et surtout "E viva Mexico", qui ont marqué la culture populaire belge.

Les témoignages affluaient, mercredi matin, sur les réseaux sociaux, pour rendre hommage au roi de la farandole.

Dans un message posté sur le réseau social Twitter, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, a déclaré que Le Grand Jojo était "la joie qui traverse les générations de Belges". "Je n'oublierai jamais ses prestations lors du bal national dans les Marolles. Un amoureux de la Belgique et des Belges", a-t-il reconnu.

La présidente de la Chambre des représentants, Eliane Tillieux, a elle estimé que notre pays perdait "un grand Monsieur de la chanson, une icône de la Belgitude". "Toutes les générations continueront à danser et chanter sur ses incontournables tubes: Jules César, E viva Mexico, Chef un p'tit verre", a-t-elle ajouté.

La ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a abondé dans son sens. "Nous perdons une figure emblématique de la Belgique, de notre culture populaire, de notre art de faire la fête", a-t-elle écrit sur Twitter. "Le Grand Jojo restera un artiste hors-norme. Je retiens de notre dernière rencontre (...) son humour décapant et sa gentillesse si naturelle. Il nous manquera."

"De Jules César à Mexico, il nous a fait chanter et danser. Il y a des artistes qui marquent des générations. Nous perdons aujourd'hui une véritable icône populaire qui aura accompagné nos moments de fête, de joie et de partage", a de son côté tweeté le ministre de l'Économie, Willy Borsus.

"La fête nationale n'aura plus jamais la même saveur sans notre Jules César?", a regretté l'échevine bruxelloise de la Culture, Delphine Houba. "J'espère que là où tu te trouves, on n'oubliera pas de te servir un p'tit verre si tu as soif."

Du côté sportif, le RSC Anderlecht a lui aussi rendu hommage au Grand Jojo, "citoyen d'honneur bruxellois". "Sa voix résonnera à jamais dans notre stade", peut-on lire sur Twitter.

Batteur du groupe Machiavel et ancien directeur de Classic 21, Marc Ysaye a quant à lui déclaré qu'il aimait bien Le Grand Jojo, "un homme simple et vraiment cool".