Britney Spears célèbre ses 40 ans aujourd'hui: la publication étrange de son fiancé qui la désigne comme "mon épouse"

La chanteuse Britney Spears célèbre ses 40 ans ce jeudi 2 décembre. Pour l'occasion, la star qui ne fait plus l'objet d'une tutelle depuis la mi-novembre, a décidé de voyager et de mettre le cap sur un endroit paradisiaque. Sans dévoiler où ils se trouvaient mais en précisant qu'ils étaient à l'étranger, Britney Spears et son petit-ami ont partagé leurs célébrations sur Instagram. On peut voir le couple embarquer dans un jet privé, déguster un gâteau en forme de "B" géant et admirer un feu d'artifice en bord de mer.

Pour marquer ce cap des 40 ans, le fiancé de Britney Spears a publié une photo d'eux deux à l'entrée de leur jet privé. "Je t'appelle ma lionne parce que j'admire ta force sans relâche. Je me sens inspiré par la beauté de ton coeur. Je célèbre ton sourire qui illumine min monde. Tous les jours est ton anniversaire ma reine. Joyeux premier anniversaire à mon épouse."

Un dernier mot qui laisse supposer que la chanteuse s'est peut-être mariée. C'était un des souhaits de Britney Spears comme elle l'avait confié lors d'une audience tenue en juin dernier devant le tribunal de Los Angeles. Au cours de cet entretien, la chanteuse avait révélé vouloir reprendre le contrôle de sa vie, se marier avec son petit ami et faire un enfant.

Après des mois de procédures et de rebondissements, un tribunal de Los Angeles a décidé le 13 novembre de rendre le contrôle de sa vie personnelle à la chanteuse en mettant fin à la mesure de tutelle qui pesait sur elle depuis treize ans et que la star qualifiait d'"abusive". En conséquence la chanteuse a donc repris le contrôle de sa vie, de son patrimoine et de sa carrière.