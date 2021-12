Un hippopotame pygmée est né au zoo de Taronga, à Sydney: il suit sa maman partout où elle va (vidéo)

Un hippopotame pygmée (aussi appelé hippopotame nain) est né le 22 novembre au zoo de Taronga, à Sydney. Il fera ses débuts en public pour les prochaines vacances scolaires en Australie.



Le bébé qui n'a pas encore été nommé est issu de la relation entre sa maman Kambiri et son papa Fergus. Cela faisait quatre ans que ce zoo n'avait pas accueilli de nouvel hippopotame pygmée.



"Il se porte à merveille, a communiqué le zoo sur Facebook. La maman et son petit passent la plupart de leur temps ensemble tandis que le petit veau devient plus stable sur ses pattes et maîtrise déjà l'art de nager."