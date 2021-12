Ben Affleck évoque sa romance avec Jennifer Lopez: "C'est une très belle histoire"

L'acteur Ben Affleck a accordé au magazine WSJ une interview très franche dans laquelle il a discrètement évoqué sa romance renouée avec Jennifer Lopez avec laquelle il était fiancé de 2002 à 2004.

L'acteur a d'abord évoqué son nouveau film "The Tender Bar", et le fait que son personnage avait eu droit à une seconde chance et l'importance de celles-ci dans la vie. Une évocation qui a permis à l'intervieweur d'aborder le sujet de la deuxième chance en amour.

Ben Affleck a alors expliqué qu'il souhaitait garder un peu retenue sur sa vie privée. Mais a évoqué qu'il vivait une très belle histoire avec la chanteuse et qu'un mariage n'était pas exclu.

"Je peux dire que c'est vraiment une belle histoire pour moi", a-t-il déclaré. "Et, vous savez, l'une des choses que j'apprécie vraiment dans toutes les facettes de ma vie maintenant, c'est qu'elle a été gérée d'une manière qui reflète cela. Ma vie maintenant reflète non seulement la personne que je veux être, mais la personne que j'ai vraiment l'impression d'être, et je ne suis pas parfait, mais quelqu'un qui essaie très fort et se soucie beaucoup d'être honnête, authentique et responsable. Il est difficile de dire qui en profite le plus, sans entrer dans les détails des commérages. Je pourrais juste dire que je me sens bien d'être en très bonne santé. Et c'est une belle histoire."

Ben Affleck espère être à nouveau un époux un jour. "La peur m'a conduit à me plonger dans le travail. Ce n'est qu'au cours des quatre dernières années que j'ai plus été aussi terrifié, car je reconnais que je ne mourrai pas sans travail. Le plus important dans ma vie, c'est d'être un bon père, d'être un homme bon. Et une bonne personne. Et, avec un peu de chance, vous savez, un bon mari."