Ce message embarrassant que la Reine a fait passer à Barack Obama à la fin du banquet d'Etat donné en 2011

C'est une anecdote assez étonnante que l'ancien chancelier George Osborne, homme politique britannique, membre du parti conservateur, a révélée lors d'un événement organisé par le Old Pauline Club, une association pour les anciens élèves de l'école St Paul, et qui est relatée ce vendredi dans le journal Business Insider.

Lors du banquet d'état donné en 2011 au palais de Buckingham en l'honneur de la visite du président américain Barack Obama et de son épouse Michelle à Londres, George Osborne s'est vu confier par la monarque elle-même une mission pour le moins particulière.

Et le principal intéressé de se souvenir: "La Reine est venue vers moi et m'a dit:" Voulez-vous dire au président qu'il est tard et que je veux aller me coucher "", a raconté George Osborne à son audience.

"J'ai regardé Barack Obama et il passait un bon moment, et était en train de descendre quelques vodka martinis avec ses amis, et je me suis dit: "Oh, mon Dieu, je vais être la personne qui doit aller lui dire de rentrer à la maison."

En effet, pas facile d'aborder l'homme le plus puissant du monde et lui signaler que la fête est finie et qu'il doit quitter le palais.

Barack Obama n'a lui non plus pas oublier qui était la personne qui lui a demandé de rentrer chez lui ce soir-là. Lors d'un sommet du G8 organisé deux ans plus tard, le président Obama a abordé avec humour l'homme politique britannique, en l'appelant "Jeffrey", surnom donné généralement aux majordomes dans le monde du divertissement.