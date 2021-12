L'Amour est dans le pré: un des prétendants de Valentine prend une décision RADICALE qui va chambouler la suite de l'aventure (vidéo)

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Après plusieurs semaines d'aventure, la quête du grand amour se complique pour les agriculteurs. Entre coups de coeur et déceptions, leurs sentiments sont soumis à rude épreuve.



À Genappe, Valentine, toujours sur la réserve, a du mal à se laisser séduire. Mais la décision d'un de ses prétendants pourrait bien faire basculer ses certitudes... Pour laisser la chance à une possible histoire, Valentine va devoir baisser sa garde. Mais il est très difficile de faire confiance pour cette perfectionniste.



Les deux Thomas se sont retrouvés seuls à la ferme pendant que Valentine passait du temps avec Dino. L'occasion pour les deux prétendants de parler de leur ressenti. "Il y a quelque chose qui bloque" pour le grand Thomas. Il trouve Valentine "fort fermée". Tandis que pour l'autre Thomas, "le côté fort mystérieux" de l'agricultrice attise encore plus sa curiosité.



De son côté, le grand Thomas aurait voulu "que les choses se passent autrement". N'ayant pas le "feeling" avec l'agricultrice, il a préféré quitter l'aventure. Valentine, ressentant la même chose, n'a pas mal vécu son départ.