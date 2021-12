TENSION entre Fabian et Anne à cause de la soirée de la veille dans l'Amour est dans le pré: "Tu as quasiment passé toute la soirée à côté d'elle" (vidéo)

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Après plusieurs semaines d'aventure, la quête du grand amour se complique pour les agriculteurs. Entre coups de coeur et déceptions, leurs sentiments sont soumis à rude épreuve.

A Court-Saint-Etienne, chez Fabian, l'arrivée d'Anne, la quatrième prétendante, et le départ de Violaine ont chamboulé l'équilibre de la ferme. A l'approche du premier choix, il va devoir gérer les sentiments de ses prétendantes.

Anne, fraichement arrivée, aimerait avoir du temps avec l'agriculteur avant qu'il fasse son choix. Mais, selon elle, ce dernier passe beaucoup de temps avec une autre prétendante. Lors d'un tête à tête, elle s'est confiée sur ses impressions concernant la soirée de la veille. Moment où Fabian a présenté ses prétendantes à ses amis. Anne s'est sentie mise à l'écart.

"Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais ce n'est pas facile pour nous. Je suis arrivée hier et finalement on a très peu de moments", a dit la prétendante. "Aujourd'hui, je vais me rattraper un peu avec toi", a promis Fabian. "Mais comme je dis, je dois apprendre à vous connaitre. Il faut un peu fermer les yeux sur le fait que je parte avec une 5 minutes quoi", a ajouté l'agriculteur.

"Tu as quasiment passé toute la soirée à coté d'elle et t'as pas passé 10 minutes avec moi", lui a reproché Anne.

Fabian a tenté de se défendre. "Mais je n'ai pas parlé avec elle non plus", a répliqué l'homme. "Oui mais tu étais présent avec elle", a lancé la jeune femme. "Je ne sais pas être partout non plus. Il y avait les copains et vous. Et vous vous mettez a des endroits différents", s'est défendu Fabian. "Tu vas faire tes choix comment si tu ne connais personne?", a lancé Anne.