Rihanna était-elle vraiment dans les rues de Bruxelles ce samedi? (vidéo)

Une vidéo partagée sur TikTok et Twitter montre Rihanna au centre de Bruxelles, rue du marché aux herbes, ce samedi 4 décembre en fin de journée. Elle est entourée d'une foule de personnes et prend des selfies avec ses fans. Sur Twitter, la vidéo comptabilise plus de 76.600 vues, 406 likes, et 76 partages. Sur TikTok, presque 5.000 likes et énormément de commentaires.

Sur les deux réseaux sociaux, les internautes s'interrogent: s'agit-il vraiment de Rihanna? D'autres tournent cet évènement à la dérision: "Y a une fausse Rihanna sur Bruxelles?", "Bientôt on verra une vidéo qui dira 'J'me suis fait passer pour Rihanna à Bruxelles, ils sont bêtes ces Belges", "Est-ce que Rihanna sait qu'elle était à Bruxelles?" ou encore, "Rihanna de Wish".

S'agissait-il vraiment de la chanteuse Rihanna?

Nous avons vérifié, et il s'agit de... son sosie! La Brésilienne Priscila Beatrice, sosie officiel de Rihanna, était de passage à Bruxelles, comme en attestent ses Story sur Instagram. Et elle en a profité pour jouer un tour aux fans de la vraie popstar. La Brésilienne a même tellement pris son rôle à coeur qu'elle a interprété des morceaux, comme le très célèbre "Stay", en plein centre de Bruxelles : "Y a vraiment une fille qui ressemble à Rihanna qui est allée chanter Stay en ville? Et les gens ont cru que c'était Rihanna?", écrit une internaute.

Sur le compte Instagram du sosie officiel de Rihanna, on la voit d'ailleurs de passage à Bruxelles, confirmant ainsi nos soupçons.

Non, la foule de personnes attroupée autour de "Rihanna", n'a pas vu la vraie chanteuse, mais bel et bien, son sosie. Si la vraie Rihanna était de passage à Bruxelles, les choses se seraient certainement passées de manière différente... Sacrée histoire!



© Instagram @priscila.beatrice