Dispute entre Kate et Meghan avant le mariage royal: une amie de Camilla dévoile une autre version de cette altercation

C'est une altercation qui est désormais devenue tristement célèbre. Quelques jours avant le mariage du prince Harry et de l'actrice américain, Meghan Markle, une dispute a éclaté entre Meghan Markle et sa future belle-soeur Kate Middleton. Cette dispute, qui a eu lieu en mai 2018 -soit quelques jours avant le mariage de Meghan et Harry le 19 mai- avait été évoquée par Meghan Markle, 40 ans, dans l'interview-vérité accordée à la présentatrice américaine Oprah Winfrey au cours de laquelle le prince Harry et son épouse exposent les raisons qui les ont poussés à quitter leurs fonctions au sein de la monarchie britannique.

Au cours de cette interview, Meghan Markle rompait l'adage précieux de la famille royale "Never explain, never complain" ("jamais expliquer, jamais se plaindre") pour affirmer que c'était en réalité, elle, qui avait pleuré pendant la dispute, dont le sujet principal concernait les robes des demoiselles d'honneur. Mais que Kate lui avait plus tard donné des fleurs et une note pour s'excuser: "Quelques jours avant le mariage, elle était bouleversée par quelque chose concernant - oui, le problème était correct - à propos des robes de demoiselle d'honneur, et cela m'a fait pleurer et cela m'a vraiment blessé", avait raconté Meghan Markle.

Dix mois après cette sortie très médiatisée, Kirstie Allsopp, une amie de Camilla, la duchesse de Cornouailles a révélé que contrairement à ce que Meghan

a affirmé devant des millions de personne, c'est Kate qui avait pleuré au cours de cette altercation. La confidente de Camilla a également affirmé que la dispute avait été enclenchée parce que Meghan Markle avait été impolie envers le personnel du palais de Kensington.

Et de déclarer au Telegraph: “Kate ne perd jamais son sang-froid, mais elle a découvert que Meghan était impolie avec le personnel du palais de Kensington et elle était en colère contre elle."