Jennifer Lawrence, enceinte, foule le tapis rouge aux côtés de Leonard DiCaprio (photos)

C'est la première fois qu'elle apparaît enceinte sur le tapis rouge. L'actrice américaine Jennifer Lawrence, 31 ans, qui attend son premier enfant avec son époux Cooke Maroney, a opté pour une robe à sequins dorés très glamour pour assister à la première du film "Don't Look Up: déni cosmique", à New York.

Le scénario du film "Don't Look Up: déni cosmique", qui a été écrit et réalisé par Adam McKay, est centré sur l'histoire de deux astronomes méconnus, le Dr Randall Mindy (interprété par Leonardo DiCaprio) et Kate Dibiasky ( Jennifer Lawrence) qui se lancent dans une tournée médiatique géante pour avertir l'humanité de l'approche d'une comète qui détruira la planète Terre.

Le mari de Jennifer Lawrence, Cooke, n'était pas présent à l'événement. La star est arrivée au bras de l'acteur Leonardo DiCaprio.