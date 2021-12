A l’occasion du quatrième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia partage une émouvante vidéo

Le 5 décembre 2016, Johnny Halliday nous quittait, à l’âge de 74 ans, des suites d’un cancer des poumons. Quatre ans après sa mort, ses fans et sa femme ne l’oublient pas. Pour cette occasion, Laeticia a partagé une émouvante vidéo sur Instagram.

Même si la maman de Joy et Jade a refait sa vie, avec l’acteur et le réalisateur Jalil Lespert. Elle n’a jamais renié son premier grand amour. "J’ai appris à vivre avec ce deuil, à être résiliente aussi, à me raccrocher à cet avenir qu’il faut construire sans lui. J’ai laissé le temps faire son œuvre, m’aider et m’accompagner, car il n’y a pas de remède au deuil. Je continue à parler de Johnny tous les jours, à honorer sa mémoire. Pour moi, il ne sera jamais parti, il sera toujours là dans mon cœur, il fait partie de moi et de ma vie", s’est-elle livrée au micro de RTL France.

Lors de cet entretien, Laeticia confie qu’avec son mari, ils étaient deux âmes liées. "J’ai passé 25 années de ma vie avec lui et ce n’était pas une vie ordinaire. Je crois qu’on s’est sauvé tous les deux". Pour rappel, Laeticia n’avait que 19 ans quand elle a rencontré son "prince charmant".

Aujourd’hui, la quadragénaire avance dans la vie. Elle vient de déménager à Los Angeles, pas loin de la maison où elle a vécu pendant dix ans avec le rockeur. "Il voulait absolument que les enfants continuent à être scolarisés ici et de s’épanouir dans cette ville qui a tant comptée pour lui et pour nous. De toute façon, je ne me vois pas vivre ailleurs qu’ici, près de l’océan qui apportait un certain équilibre à Johnny et qui est comme un refuge pour nous", conclut-elle.