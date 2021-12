Un Italien se présente à la vaccination anti-covid avec un faux bras en silicone: son stratagème n'a pas convaincu

Un Italien anti-vaccin qui a tenté d'éviter de se faire vacciner contre le Covid-19 en portant un faux bras en silicone lors de sa vaccination et qui a fait la une des journaux en Italie s'est révélé être un dentiste de 57 ans qui a été suspendu de ses fonctions.

Guido Russo a attiré les foudres des médecins d'un centre de vaccination à Biella, dans le nord de l'Italie, jeudi après s'être présenté en portant un bras en silicone pour obtenir son injection. Ce stratagème visait à tromper les autorités et à obtenir un laissez-passer de santé Covid afin qu'il puisse éviter les nouvelles restrictions imposées en Italie aux personnes non-vaccinées.

Le dentiste, qui fait maintenant l'objet d'une enquête pour fraude, a déclaré que sa vie "avait été ruinée" après avoir utilisé ce faux bras acheté sur Amazon, détaille le Daily Mail.

Les médecins ont tout de suite réalisé que le patient portait un faux bras lorsqu'il a montré son bras. La texture de son bras en silicone ne correspondait pas à un membre normal, et est décrit comme un accessoire de théâtre, malgré la couleur de peau réaliste. Guido Russo aurait tenté de persuader le médecin d'injecter une dose de vaccin dans le bras en silicone même après avoir réalisé qu'il s'agissait d'un faux.

Guido Russo a tenté d'utiliser le faux bras la semaine dernière, avant un durcissement des règles à partir d'aujourd'hui en Italie pour les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées contre le Covid-19.

Les nouvelles règles signifient que les Italiens non vaccinés sont interdits d'aller dans les restaurants intérieurs, les théâtres et les musées dans le but de réduire la propagation du coronavirus et d'encourager les sceptiques à l'égard des vaccins à se faire vacciner.