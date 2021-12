Cet Allemand a plus de... 440 sapins de Noël dans sa maison: il bat le record du monde (vidéo)

Habitué des records, l'Allemand Thomas Jeromin s'est encore surpassé cette année avec 444 sapins décorés dans toutes les pièces de sa maison.

Thomas Jeromin a battu un record en Allemagne, celui du plus grand nombre de sapins décorés disposés dans un seul lieu. Au total, il en a installé 444 dans sa maison. L'homme est un grand fan de Noël. En 2019, il avait déjà battu ce record, avec 350 sapins.

En 2016, Thomas et son épouse Susanne avaient confié à la presse ne pas mettre de sapins dans leur chambre. "C'est notre refuge quand tout ça nous sort par les yeux", avait expliqué Susanne. Désormais, ce n'est plus le cas. Ils ont même des sapins autour de leur lit.

Aucun sapin n'est le même et ils sont décorés selon des thèmes: Storm Troopers, Super héros, emoji, fruits et bien d'autres. Plus de 10.000 boules de Noël et 300 guirlandes de lumière ont été utilisées.