Lionel Tim: il vide son sac et adresse un reproche à son ex-acolyte Matt Pokora

18 ans après Popstars, l’ancien membre des Linkup a crevé l’abcès. Il ne jalouse pas le succès de son ancien acolyte mais aurait aimé un peu plus de soutien.

Popstars lui a fait voir les étoiles, puis ce fut le trou noir pour Lionel Tim. En 2003, il a connu la notoriété grâce au télé-crochet de M6, formé un boys band avec M.Pokora, vendu des disques par centaines de milliers… jusqu’à ce que le succès ne retombe comme un soufflé. Tandis que Matt Pokora se lançait dans une carrière solo très médiatisée, lui connaissait une longue traversée du désert.



18 ans plus tard, Lionel Tim fait parler de lui pour son rôle dans la pièce de théâtre "À Mon Étoile", une fiction réalité qui s'inspire de son vécu et notamment l'après Linkup. "C'est compliqué de vivre dans l'ombre de quelqu'un qui cartonne, a-t-il confié à Public. J'essayais de faire des singles et je voyais Matt en affiche 4 x 3 dans tout Paris. Des fans venaient me voir en me donnant des cadeaux pour lui… On me ramenait systématiquement à ça. J'ai voulu en parler sur scène pour crever l'abcès".

Lionel Tim tâche désormais de refermer ce douloureux chapitre de sa vie. Il conserve néanmoins un lien avec Matt Pokora, qu’il dit revoir "tous les trois ans". "La dernière fois, c'était en 2018. Je lui ai dit la douleur que j'avais ressentie, mais il a botté en touche, en me disant que c'était un milieu concurrentiel, a-t-il raconté dans les colonnes du magazine. Heureusement que je suis une psychothérapie depuis une quinzaine d'années ou j'aurais été effondré !"

"Je ne lui reproche rien. Je ne suis pas aigri et je l'aime. Il me semble juste que si j'étais à sa place, je penserais aux potes avec qui j'ai commencé. Pour les 20 ans de Popstars, des émissions spéciales sont prévues, les L5 se reforment… On aurait pu faire un petit revival", a-t-il regretté. Lionel Tim avait déjà exprimé il y a quelques années son désir de partager la scène avec Matt Pokora occasionnellement.