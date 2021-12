L'acteur Nick Cannon annonce le décès de son bébé âgé de 5 mois

L'acteur Nick Cannon est en deuil. La personnalité américaine de 41 ans a annoncé mardi dans sa propre émission: "le Nick Cannon Show" que son plus jeune fils, Zen, 5 mois, était décédé d'un cancer du cerveau, révèle le magazine People.

Cannon et Alyssa Scott ont accueilli Zen en juin. Il était le septième enfant de Nick Cannon. Les deux enfants aînés de Nick Cannon, sont les jumeaux qu'il a eus avec la chanteuse Mariah Carey.

"Au cours du week-end, j'ai perdu mon plus jeune fils d'une maladie appelée hydrocéphalie qui résulte de l'apparition d'une tumeur cérébrale maligne, soit un cancer du cerveau", a-t-il déclaré lors de son émission.

L'hydrocéphalie "est l'accumulation de liquide dans les cavités (ventricules) situées au plus profond du cerveau. L'excès de liquide augmente la taille des ventricules et exerce une pression sur le cerveau".

"J'ai toujours remarqué qu'il toussait et j'ai donc voulu vérifier", a-t-il raconté aux téléspectateurs. "Il avait cette respiration intéressante et au moment où il avait deux mois, j'ai remarqué qu'il avait aussi une tête de belle taille – une tête de Cannon. Je n'en ai rien conclu. Mais je voulais l'emmener chez le médecin pour faire observer ses sinus et sa respiration."

La famille a rapidement découvert qu'il ne s'agissait pas d'une visite de routine et que Zen avait du liquide dans la tête et qu'il s'agissait d'une tumeur maligne. Le bébé a subi une opération au cerveau et on lui a placé un drain pour évacuer le liquide.

Mais Nick Cannon a partagé que l'état de son enfant avait empiré aux alentours de la célébration de Thanksgiving, organisée le 3ème jeudi du mois de novembre.

"En fin de compte, c'était un cancer du cerveau et la tumeur a commencé à se développer beaucoup plus rapidement. Et nous savions donc que le temps était...", a-t-il expliqué à ses téléspectateurs avant de verser des larmes. "Ce week-end, j'ai fait un effort pour passer le plus de temps que je pouvais passer avec Zen. Nous nous sommes réveillés dimanche - j'ai passé le week-end à le tenir dans mes bras - et je me suis dit :"Allons passer la journée à la mer". Nous avons eu la chance d'aller voir l'océan une dernière fois." Le petit Zen est décédé ce dimanche.