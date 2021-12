L'acteur Josh Hartnett révèle pourquoi il a subitement quitté Hollywood au sommet de sa gloire

L'acteur américain Josh Hartnett semblait prêt pour une longue carrière à Hollywood avant de tourner le dos à la ville lumière au milieu des années 2000 pour une raison bien précise.

Mercredi, il s'est épanché dans l'émission "Sunrise" de Channel Seven sur la vraie raison pour laquelle il s'est éloigné d'Hollywood et de ses blockbusters alors que sa carrière était à son apogée.

"C'était la meilleure chose pour ma santé mentale et ma carrière de tenir Hollywood à distance", a déclaré Hartnett, 43 ans. "Heureusement, je pense que je l'ai compris très tôt dans ma vie: ce qui est important est de créer une bonne vie à la maison et de pouvoir faire des choses folles et merveilleuses comme faire des films reste un privilège", a-t-il ajouté.

L'acteur a révélé alors été pressenti pour jouer dans le film Brokeback Mountain en 2005 mais un contrat avec un autre film (Black Dahlia) l'a empêché de tenir ce rôle. C'est le seul rôle que Josh Hartnett regrette d'avoir dû refusé.

Josh Hartnett vit désormais en Angleterre avec son épouse, l'actrice Tamsin Egerton, et leurs 3 enfants.

Il s'est tourné vers des films indépendants ces dernières années, jouant dans Ida Red et Target Number One, mais il a également fait des apparitions dans de plus grandes productions telles que Wrath of Man de Guy Ritchie.