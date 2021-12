Dwayne Johnson récompensé aux People's Choice Awards pour sa "gentillesse"

Dwayne 'The Rock' Johnson a passé une soirée mémorable mardi soir à la cérémonie des People's Choice Awards 2021 qui avait lieu à Santa Monica, en Californie.

La superstar de 49 ans a reçu le prix de la personnalité de l'année délivrée par le magazine People, des mains de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, et a dédié cette récompense au champion de boxe Muhammad Ali, décédé en 2016, qui a été pour lui une source d'inspiration et à une jeune adolescente Shushana, qui participe au programme de la fondation Make-a-Wish.

En présentant l'acteur Dwayne Johnson, Jeff Bezos, 57 ans, a déclaré: "Ses réalisations sont légendaires. Son éthique de travail est sans égal. Il transcende toutes les données démographiques. Il est impossible de ne pas l'aimer et il a une force incroyable. Mais même avec tout ça, la chose qui ressort vraiment le plus de lui ? C'est sa gentillesse… Vous voyez, la gentillesse est un choix. Et ce que j'admire le plus chez Dwayne, c'est son choix de faire preuve d'une gentillesse sans faille envers tous ceux qui l'entourent."

Le lutteur devenu acteur a rendu hommage à Ali, décédé à 74 ans en juin 2016. Il s'est souvenu d'une rencontre avec le légendaire boxeur qui avait fait preuve lui-même d'une grande gentillesse à son égard. Il a ensuite remis sa récompense à une jeune fille prénommée Shushana, atteinte d'une maladie et qui est une source d'inspiration pour sa famille, ses amis et son entourage.