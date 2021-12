Kim Kardashian passe à la vitesse supérieure avec son nouvel amoureux: son ex mari Kanye West s'invite à Noël

Kim Kardashian a invité son nouvel amoureux Pete Davidson à la traditionnelle soirée du réveillon de Noël organisée par sa mère Kris Jenner, révèle ce mercredi matin le journal du Sun. Cette invitation aurait provoqué la colère de l'ex-mari de Kim, Kanye West.

La romance entre Kim Kardashian et l'acteur et producteur Pete Davidson semble continuer de se solidifier. Le nouveau couple aurait décidé de ne pas attendre plus longtemps en décidant de passer le réveillon de Noël ensemble avec le célèbre clan des Kardashian.

Un proche de la star a déclaré: "Le plan de Kim est d'inviter Pete à la fête familiale du réveillon de Noël - qui se déroule dans le nouveau manoir incroyable de Kris."

Cette invitation ne serait pas du tout au goût de l'ex mari de la star, Kanye West qui a également exigé d'être là pour le bien des 4 enfants qu'ils ont eu ensemble.

De plus, le rappeur pense que "Pete n'a pas sa place" à la soirée annuelle du réveillon des Kardashian.

Selon ce proche, c'est même Kanye qui s'est invité lui-même à la célèbre soirée: "Il a appelé Kris et lui a dit qu'il venait à la fête parce que c'est une occasion familiale."

La source a conclu: "Kim ne veut pas le contrarier, mais elle ne veut pas passer plus de temps avec lui qu'elle n'en a besoin."

Kim et Pete, 28 ans, sont ensemble depuis la fin du mois d'octobre. Ils ont participé ensemble à la même émission.

Ils ont confirmé leur relation en se tenant la main à l'aéroport après des vacances à Palm Springs à la fin du mois dernier.

Le couple est ensuite resté dans la maison de 12 millions de dollars de la mère de la star de télé-réalité, Kris, à Palm Springs, pour célébrer le 28e anniversaire du comédien.

Avant sa romance avec Pete, la fille aînée de l'incroyable famille Kardashian était mariée à Kanye West de 2014 à 2021. Elle a demandé le divorce en février.

L'ancien couple partage quatre enfants : North, huit ans, Saint, six ans, Chicago, trois ans et Psalm, deux ans.