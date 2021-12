Ingrid Chauvin à nouveau en couple: "Les âmes sœurs finissent toujours par se retrouver "

Un an après son divorce, Ingrid Chauvin est à nouveau amoureuse. Elle a officialisé sa relation sur Instagram.

En 2020, Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu divorçaient. Le couple était marié depuis 2011 et avaient traversé ensemble une terrible épreuve, la perte de leur fille Jade à seulement 5 mois, en 2014. Parents d'un petit garçon né en 2016, Tom, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu avaient donc fini par se séparer.

La comédienne vient d'annoncer une belle nouvelle sur son compte Instagram. Elle a retrouvé l'amour. Son nouveau compagnon est le photographe Philippe Warrin. "J'aime cette photo parce qu'elle représente le passé en même temps que l'avenir, explique Ingrid Chauvin en commentaire d'un cliché en noir et blanc sur lequel on la voit se maquiller devant un miroir qui montre le reflet de celui qui partage sa vie. Elle représente aussi un impossible qui devient possible, puis un rêve qui devient la réalité d'aujourd'hui. Deux personnes peuvent être faites pour être ensemble mais pour diverses raisons, ce n'est pas le bon timing, mais... Le destin se charge du reste. Les âmes soeurs finissent par se retrouver. Alors soyez confiants, votre âme soeur n'est peut-être pas si loin. Je vous embrasse tendrement."