 Kate Middleton, hôtesse d'un concert de Noël impressionnant: elle y convie toute sa famille (photos)

La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a organisé un concert de Noël à l'abbaye de Westminster ce mercredi soir. Un événement que la chaîne de télévision publique, la BBC devait retransmettre mais qui a finalement été convié à sa concurrente ITV. La famille royale étant très insatisfaite d'un documentaire diffusé par la BBC, retraçant la sortie du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de la famille royale, elle a finalement confié les droits télévisées à la chaîne privée. Ce service, qui comprend des performances musicales de stars telles qu'Ellie Goulding et Leona Lewis, sera diffusé la veille de Noël dans le cadre d'un programme spécial intitulé Royal Carols: Together At Christmas.

Et pour cette occasion, la famille royale était présente en force dans l'abbaye de Westminster pour ce concert consacré aux chants de Noël. Kate Middleton, 39 ans, a organisé cet événement pour mettre à l'honneur le "travail incroyable" des héros de la pandémie, notamment les travailleurs caritatifs, les enseignants et les bénévoles.

De nombreux cousins et cousines du prince William étaient présents. La princesse Beatrice, 33 ans, et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, la princesse Eugénie, 31 ans, et Zara et Mike Tindall, mais aussi la tante de William, la comtesse Sophie de Wessex. La Reine n'était, elle, pas présente.

Cet événement rassemblant de nombreux membres de la famille royale, était aussi l'occasion de revoir les parents de la duchesse Carole et Michael Middleton, ainsi que ses frères et sœurs James et Pippa. La nouvelle épouse de James, la financière Alyzée Thévenet, figurait au sein du clan Middleton, ne lâchant pas la main de son mari.