Son rendez-vous Tinder a viré au cauchemar quand il s'est mis à parler de Satan et l'a traitée de "potelée"

Ana Cazan pensait avoir trouvé l'homme idéal sur Tinder. Les yeux bleus, des cheveux châtains bouclés, 1,80m, d'après les informations accessibles sur l'application. "Honnêtement, le rêve de toute femme hétérosexuelle", dit elle. Mais Ana se trompait lourdement, comme elle le raconte dans les colonne du Mirror.

Après un rupture difficile, la jeune femme avait mis quelques mois avant de se mettre à la recherche d'un nouveau compagnon. Elle a fini par installer Tinder sur son smartphone et a passé des semaines à s'en servir sans oser franchir le pas de la rencontre. Puis elle a commencé à échanger avec cet homme qu'elle pensait être "le bon".

"Nous avons parlé pendant des heures, puis avons poursuivi notre conversation sur Snapchat. Quelques jours se sont écoulés, on a continué à s'envoyer des messages et avons réalisé que nous avions plus de points communs que ce que l'on pensait au départ", raconte Ana. Ils ont convenu d'un premier rendez-vous.

La rencontre devait se passer sur le port, puis ils regarderaient ensemble le coucher du soleil avant de dîner au restaurant. Ana s'est présentée dans une de ses plus belles tenues, maquillée et pimpante. Mais sur place, rien ne s'est passé comme prévu.

Au lieu de la romantique balade sur la plage qu'ils avaient prévue, l'homme a fait savoir qu'il avait "une meilleure idée en tête". Il l'a emmenée sur une colline, à l'écart, avec "une vue sinistre", dit-elle, sur des grandes pelleteuses et des parois rocheuses dénudées.



"On s'est assis sur un banc et il s'est mis à parler de son colocataire sataniste. C'était très bizarre et sans lien avec notre conversation. Puis subitement, il m'a insulté, en me traitant d'idiote et m'expliquant que j'étais 'trop potelée'." Dans le même temps, l'homme se rapprochait de plus en plus d'elle sur le banc.



Lorsqu'il lui a confié son dégoût pour les fumeurs, Ana a entraperçu une porte de sortie. Elle a sorti une cigarette et s'est mise à fumer. L'homme s'est écarté un instant, mais s'est serré contre elle à nouveau, dès qu'elle a fini. Ana a alors mis en place sa stratégie d'urgence : un sms à sa meilleure amie, qui l'a appelée dans la foulée. Ana a ensuite prétexté devoir la rejoindre au plus vite pour lui remonter le moral suite à une rupture sentimentale.

Ana s'est débarrassée de l'individu mais reste choquée par la tournure des événements. "Les rencontres en ligne sont dangereuses et ça aurait pu mal tourner. Ca me rend plus hésitante à accorder ma confiance à l'avenir".