Parents pour la 3e fois les stars de téléréalité Jazz et Laurent annoncent une triste nouvelle: "La santé de notre bébé s'est dégradée"

Carnet rose pour les stars de la télé-réalité. L’ex-Ange Jazz et son mari Laurent Corraie ont accueilli leur troisième enfant. Mais un problème de santé est venu gâché l'heureux événement.

La maman avait annoncé la bonne nouvelle à ses fans au mois de septembre dernier. "Je suis enceinte de six mois de bonheur… J’ai été heureuse de partager ces moments seulement en famille, mais aujourd’hui je suis heureuse de le partager avec vous tous ! Ça n’a pas toujours été facile mais après réflexion, ça en valait la peine", avait-elle écrit sur Instagram. La star a voulu tenir sa grossesse secrète à la suite de sa fausse couche survenue en 2019.

Un bonheur de courte durée

Ce mercredi 8 décembre, Jazz et Laurent publiaient une photo de leur magnifique petite famille. Leur communauté pouvait lire en légende. "LONDON SKY CORRAIE. Born in Dubaï 8/12/2021 at 9 :02 AM. Welcome à notre 2e fils." Mais une heure après cette première photo, Jazz annonçait une terrible nouvelle : "On vit des moments difficiles. Cette nuit, la santé de notre bébé s’est dégradée. On n’est pas en forme mais dès que j’ai le courage, je vous explique".

Pour rappel, les parents ont déjà connu des moments difficiles avec la santé d’un de leur enfant. Cayden, alors âgé de 9 mois, avait été retrouvé inanimé dans la piscine. C’est le père de famille qui avait dû prodiguer les gestes de premiers secours en attendant l’arrivée de l’ambulance. Le petit garçon était resté plusieurs heures dans le coma, avant de se réveiller sans séquelle.