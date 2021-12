Omicron, c'est aussi le nom d'un groupe de métal belge: "Est-ce que nous prévoyons de changer de nom ? Sûrement pas"

Partager le nom de son groupe avec le nouveau variant du COVID-19, c'est l'expérience que fait en ce moment ce quatuor de métalleux belge. Une coïncidence qui a néanmoins permis au groupe de bénéficier d'une certaine exposition.

La coïncidence a été révélée par Vice il y a quelques jours. La nouvelle mutation du COVID-19 Omicron porte le même nom que ce groupe de métal belge. Composée de quatre membres, Corin, Philippe, Sean et Ignace, le groupe a fêté ces deux ans d'existence en septembre… si bien que l'OMS baptise officiellement le variant par la lettre grecque.



Le groupe tient à expliquer l'origine de ce nom et ainsi clarifié la situation. "Notre guitariste Philippe a une obsession malsaine pour les extraterrestres et toute l'obscurité interstellaire qui l'accompagne" expliquent-t-ils à nos confrères de Vice "Il a proposé notre nom parce qu'il s'est inspiré de la sphère de Dyson qui avait été trouvée dans la constellation Omicron Cygni."



Le groupe profite d'ailleurs de cette occasion pour manifester leur soutien au personnel médical au travers de leur page Facebook.









En revanche, hors de question pour eux de changer de nom. Malgré l'association au virus, les musiciens tiennent à garder leur appellation d'origine, indissociable de leur identité. "Est-ce que nous prévoyons de changer de nom ? Sûrement pas. Nous ne laisserons pas un virus déterminer la façon dont notre concept doit être perçu."



Cependant, cette homonymie a aussi eu du bon, reconnaissent les Belges : "Nous avons également pensé que cela pourrait nous donner l'exposition dont les groupes ont besoin dans un monde surpeuplé de musiciens essayant de laisser leur empreinte sur l'industrie" avant de spécifier "Nous allons toujours avancer prudemment ici parce que nous ne voulons pas que le monde pense que nous prospérons de la souffrance des autres."



C'est non sans humour que le quatuor a modifié son profil Instagram en référence à cette histoire. "Le groupe de death métal belge qui veut que vous sachiez qu'il n'a rien à voir avec le virus… Mais fait de la musique hautement contagieuse !"