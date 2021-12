Vanessa Matagne a accouché de son premier enfant

Notre collègue Vanessa Matagne a accouché ce vendredi 10 décembre à 4H44 du matin. Il s'agit d'un petit garçon de 51 centimètres pour 3 kg 470. La jeune maman avait fait part des différentes étapes de sa grossesse sur son compte Instagram, et espérait accoucher sans avoir recours à la provocation des contractions. " Il est juste un peu en retard, comme sa maman !" plaisantait-elle la veille en story.



La maman et le petit garçon se portent bien.



Félicitation à Vanessa Matagne et au Papa,



Et bienvenue au petit Alistair !