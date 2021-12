Invitée dans Le Quotidien de Yann Barthès, Angèle est émue par une vidéo de sa grand-mère: "Elle est incroyable"

Le deuxième album d’Angèle devait sorti 10 décembre, mais la chanteuse a surpris ses fans en avançant la date d’une semaine soit le 3 décembre, le jour de son anniversaire. Il est donc temps pour elle d’en faire la promo. Ce vendredi, elle était l’invitée du Quotidien de Yann Barthès où elle a eu la surprise de découvrir une vidéo de sa grand-mère.

Dans son deuxième album, Nonante-Cinq, la jeune femme de 25 ans se livre vraiment. "J’ai beaucoup bossé pendant les confinements. C’était un moment propice à la création pour moi. J’avais du temps, du matériel à ma disposition, parce que je me suis créé un petit studio à la maison pendant cette période. Et pour le reste, il a juste été question de faire du studio et de m’isoler", a-t-elle déclaré au micro de Fun Radio. Elle rajoute que son album est à l’image des deux ans d'isolement. « On a le temps de se regarder dans le miroir et de se dire "mais qui suis-je ?" On est vraiment remis face à nous-même et tout ça m’a permis d’écrire cet album."

Une grand-mère fière de sa petite-fille

Angèle est très proche de sa famille. Elle a beaucoup collaboré avec son frère Roméo Elvis. Mais sa grand-mère paternelle compte énormément pour la jeune femme. Ce vendredi 10 décembre 2021, l’interprète de Balance ton quoi était l’invitée du Quotidien de Yann Barthès. L’équipe de l’émission a prévu une petite surprise à la Belge, en allant rendre visite à sa grand-mère. ">La vidéo a été diffusée en direct. Un journaliste offre l'album Nonante-Cinq. La vieille dame prend son poste de radio et l’écoute sur le champ. "Je suis très fière", peut-on lire sur ses lèvres. En découvrant ces images, Angèle était très émue. "Elle est incroyable."