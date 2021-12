Björn avait tenté d’embrasser Lisa pendant une virée en tracteur dans l'Amour est dans le pré: "Ça m’a vraiment freiné", réagit la jeune femme

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude. Après plusieurs semaines d'aventure, la quête du grand amour se complique pour les agriculteurs. Entre coups de coeur et déceptions, leurs sentiments sont soumis à rude épreuve.

Après l’arrivée de ses deux prétendantes à la ferme, il semblerait que Björn ait fait son choix. Attiré par la jeune Lisa, l’agriculteur avait tenté de se rapprocher de la jeune femme lors d’une virée en tracteur. À tel point qu’il avait tenté de l’embrasser entraînant un petit malaise de la part de Lisa. La jeune femme est revenu sur ce moment embarrassant. "On était en tracteur. Il me parlait du feeling qu’il avait eu avec moi et me disait qu’il avait eu un réel coup de cœur. Et là, il m’a donné un bisou sans que je m’y attende. Je lui avais dit que ça, je ne voulais pas. Je me suis sentie très mal", a-t-elle confié. Elle explique que ce geste a entaché leur relation: "Ça m’a vraiment freiné. Ça a été trop vite, je ne le sens pas". De son côté, sa deuxième prétendante, prénommée Madison, a également été refroidie par cette attitude. Elle explique qu’elle ignorait que Björn avait une préférence pour Madison. Selon elle, l’agriculteur n’avait pas été clair. Après cela, elle éprouve une certaine méfiance. "J’ai pas envie qu’il vienne vers moi par obligation", souffle-t-elle.