En pleurs, Björn assiste, impuissant, au départ de ses deux prétendantes dans l'Amour est dans le pré: "J'ai fait du mal"

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude. Après plusieurs semaines d'aventure, la quête du grand amour se complique pour les agriculteurs. Entre coups de coeur et déceptions, leurs sentiments sont soumis à rude épreuve.

Après l’arrivée de ses deux prétendantes à la ferme, il semblerait que Björn ait fait son choix. Attiré par la jeune Lisa, l’agriculteur avait tenté de se rapprocher de la jeune femme lors d’une virée en tracteur. À tel point qu’il avait tenté de l’embrasser entraînant un petit malaise de la part de Lisa. Son attitude n'a pas finalement pas plus à ses deux prétendantes. Lisa comme Madison ont décidé de quitter la ferme. Un départ précipité dont Björn a beaucoup de mal à accepter. En sanglots, il confie regretter "avoir fait du mal aux filles". L'animatrice Sandrine Dans tente alors de le rassurer, lui expliquant que son attitude a simplement été maladroite. Au moment de se dire au revoir, Lisa et Madison rassurent à leur tour l'agriculteur, assurant qu'elles "ne sont pas fâchées" et acceptent de rester en contact. De son côté, Björn explique avoir besoin de prendre un peu de repos pour se remettre de cette fin d'aventure.