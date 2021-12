En concert avec Drake, Kanye West supplie Kim Kardashian de lui revenir

Les rebondissements dans le "couple West-Kardashian" ne sont pas près de s’arrêter. Ce jeudi, le rappeur était sur scène au côté de Drake. L’occasion pour lui d’affirmer son espoir de reconquérir Kim Kardashian.

Ce jeudi 9 décembre 2021, un grand événement musical a eu lieu. Il a notamment été instigué par la femme d’affaire américaine, Kim Kardashian. En tête d’affiche, on pouvait retrouver deux artistes-ennemies : Kanye West, qui n’est d’autre que l’ex-mari de la star de téléréalité et Drake. Les deux chanteurs se sont réunis sur la scène du Los Angeles Memorial Coliseum pour donner un concert qui avait pour objectif de sensibiliser sur la nécessité d’une réforme du système carcéral et judiciaire aux Etats-Unis. L’événement portait le nom de Larry Hoover, un ancien chef de gang âgé de 71 ans qui a été condamné à six peines de prison à vie pour meurtre, complot, extorsion et blanchiment d’argent. L’ex-couple star se bat pour que le prisonnier soit libéré. Kanye West et Kim Kardashian estiment qu’il a purgé sa peine après plus de 50 ans derrière les barreaux.

"Reviens vers moi"

Séparé depuis maintenant quelques mois. Kanye West ne cesse de crier sur les toits qu’il souhaite récupérer sa femme et ainsi réparer sa famille. Alors qu’il interprétait un de ses titres, le chanteur de 44 ans en a profité pour intégrer quelques modifications. "J’ai besoin que tu reviennes vers moi. Plus spécifiquement Kimberly", a-t-il prononcé au micro.

Pour rappel, Kim Kardashian avait demandé le divorce en février dernier après six ans et demi d’union. La procédure est toujours en cours. Il y a quelques semaines, la mère de famille avait officialisé sa relation avec le comédien Pete Davidson.