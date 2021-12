Nouvelle polémique autour de l’élection de Miss France 2022 : la coiffure afro d’une candidate saccagée

De plus en plus critiqué, le concours Miss France 2022 est visée par une nouvelle polémique. Cette fois-ci, les internautes ont déploré que l'une des candidates n'ait pu conserver sa coiffure afro. Certains allant même jusqu'à accuser le comité du concours de beauté de racisme sur les réseaux sociaux.

Chaque année, des milliers de personnes se ruent sur leur écran pour regarder le prestigieux concours de beauté : Miss France. Encore une fois, Jean-Pierre Foucault présentait ce show. Il accompagnait Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France. L’animateur était également président du jury, composé de la chanteuse Amel Bent, de la comédienne Inès Reg, de Delphine Wespiser, la Miss France 2012, François Alu le danseur de Danse avec les Stars, l’acteur Philippe Lacheau et l’humoriste Ahmed Sylla. Tout comme les téléspectateurs, ils ont pu suivre la cérémonie et participer à l’élection de la grande gagnante. Mais malheureusement, le concours a encore fait l’objet de critiques.

Miss Aquitaine apparue avec les cheveux lisses

En temps normal, Ambre Andrieu, Miss Aquitaine, affirme sa magnifique coupe afro. Mais lors de son passage, les téléspectateurs ont été surpris de la voir avec des cheveux "lissés". Pour rappel, il s’est passé la même chose en 2017 avec la chevelure de Miss Martinique. Tout de suite, sur les réseaux sociaux, les internautes ont accusé le comité Miss France de racisme. Sur Twitter, on a ainsi pu lire : "Qui est l’individu qui a détruit l’afro de Miss Aquitaine ?" "C’est un crime la coiffure de Miss Aquitaine, plus je regarde l’afro d’Aquitaine, plus je suis fâchée", ou encore : "ptdrr elles ont sortie leurs 34 lisser Dyson pour essayer de coiffer l’afro de Miss Aquitaine". Toutefois, les internautes ont été ravis d’apprendre que cette jeune femme a terminé dans les 15 finalistes.