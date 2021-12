Cyril Lignac battu par un candidat lors de l’épreuve de Mercotte: "Il est fort celui qui a fait ça!"

Pour la dixième semaine de cette dixième saison, Cyril Lignac, natif de l'Aveyron, a pris les rênes du concours et emmené les pâtissiers dans sa région de cœur : le Sud-Ouest. Les six candidats encore en lice se sont attaqués à un monument de la pâtisserie du Sud-Ouest : le cannelé.



Pour la première fois en dix ans, Cyril Lignac a affronté les pâtissiers amateurs lors de la redoutable épreuve technique de Mercotte. Le défi consistait à réaliser un béret basque.



Lors de la dégustation, ce n'est pas la pâtisserie préparée par le chef étoilé qui a le plus impressionné Mercotte, mais celle de... Mohamed.

"Je l'ai fait ! J'ai battu le boss !", s'est félicité le père de famille de 34 ans. "Je me suis mis à la pâtisserie il y a moins de deux ans et là je bats Cyril Lignac. Ca y est je suis au sommet !", s'est-il amusé.