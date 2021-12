Le Meilleur pâtissier: qui a été éliminé cette semaine? (vidéo)

Pour la dixième semaine de cette dixième saison, Cyril Lignac, natif de l'Aveyron, a pris les rênes du concours et emmené les pâtissiers dans sa région de cœur : le Sud-Ouest. Les six candidats encore en lice se sont attaqués à un monument de la pâtisserie du Sud-Ouest : le cannelé.



Pour la première fois en dix ans, Cyril Lignac a affronté les pâtissiers amateurs lors de la redoutable épreuve technique de Mercotte. Le défi consistait à réaliser un béret basque. Et ce n'est pas le chef étoilé qui l'a emporté !

Enfin, dans l'épreuve créative, ils devaient mettre le Sud-Ouest à l'honneur. Les candidats devaient représenter les symboles de cette région en gâteaux, sans oublier d'y intégrer des saveurs locales.



Avec le Chef Yannick Delpech, natif d'Albi, Chef pâtissier et plus jeune Chef étoilé de France en 2000.



Pour la deuxième semaine consécutive, et la troisième fois dans le concours, c'est Aya qui a remporté le tablier bleu. "Je suis trop contente. Ça me donne davantage confiance en moi et en ma pâtisserie", a-t-elle réagi.



Au contraire, Paul-Henri n'a pas brillé cette semaine... Marie Portolano a annoncé son élimination en fin d'émission. "Je suis ému parce que je suis content du parcours que j'ai fait", a-t-il confié. Et le jeune homme de 26 ans d'ajouter, au bord des larmes : "Ce qui va me manquer le plus, indéniablement, c'est tous mes amis avec qui on a fait des super bons gâteaux".