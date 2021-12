 Cette robe incroyable portée par Zendaya en hommage à Spider-Man à la première du film (photos)

Zendaya et Tom Holland ont captivé tous les regards à la première mondiale du film Spider-Man: No Way Home à Los Angeles ce lundi soir.

Le couple à l'écran qui forme également un couple hors écran, a été photographié en train de poser affectueusement l'un à côté de l'autre au théâtre Regency Village, où ils rayonnaient de mille feux avant la projection du dernier film de Marvel.

La star d'Euphoria a arboré l'un de ses looks sur le tapis rouge les plus captivants, qui comprenait un masque pour les yeux en forme d'araignée et une robe plongeante avec des toiles d'araignée éblouissantes, tandis que Tom Holland avait l'air pimpant dans un costume de couleur chocolat.