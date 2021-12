Martin Volkaerts, ancien candidat de Top Chef, élu jeune chef de l'année en Wallonie

Les inspecteurs du Gault&Millau ont sillonné les restaurants du pays et ont décerné les fameuses récompenses aux Chefs cuisiniers. L'occasion de revoir un visage familier de l'émission Top Chef, l'ancien candidat Martin Volkaerts, 30 ans.

Chef de l'année

Thierry Theys du restaurant "Nuance" à Duffel (province d'Anvers) s'est vu décerner lundi le titre de "Chef de l'année" 2022 par Gault&Millau lors d'une cérémonie retransmise en ligne à l'occasion de la sortie de la 19e édition du guide jaune.

"Avec son sens des nuances - tout est dit dans le nom -, des contrastes travaillés dans des détails bien équilibrés et des assiettes bien dessinées, il a en effet atteint de nouveaux sommets", écrit la rédaction du guide soulignant "de nombreuses découvertes amusantes qui titillent les papilles".

Proposant une cuisine de produits, le chef a fait l'unanimité auprès des inspecteurs du Gault&Millau, a souligné le CEO Marc Declerck.

"L'année a été très difficile, nous n'avons pas mis de take-away en place et la priorité était de retrouver la qualité à la réouverture et de continuer à soigner notre clientèle", a-t-il d'emblée relaté.

Depuis l'ouverture de "Nuance" en 2008, le chef a fait évoluer sa cuisine qui est devenue "de plus en plus pure, laissant parler davantage les produits", locaux majoritairement. Le titre de "chef de l'année", "c'est le travail de toute une équipe, dont nous sommes extrêmement reconnaissants", a ajouté le cuisinier.

Trois jeunes chefs par région

Trois jeunes chefs, un par région, ont également été salués pour leur travail quotidien. Pour la Wallonie, Martin Volkaerts de "L'Amandier" à Genval a su se démarquer grâce à une cuisine généreuse et familiale, l'ADN de l'adresse brabançonne. "C'est une très belle reconnaissance pour le travail amassé par l'équipe, pour nos clients qui nous suivent et nos fournisseurs. C'est un milieu très exigeant et ça fait du bien d'être récompensé", a expliqué le chef de 30 ans.

Pour Bruxelles, c'est François-Xavier Lambory, le repreneur de "Stirwen", la maison de feu Alain Troubat - la référence gastronomique; pape du lièvre à la royale - qui est primé, alliant tradition et modernité, en remettant au goût du jour "la vieille cuisine bourgeoise française".

Enfin, Martijn Defauw de "Rebelle" à Courtrai a été choisi pour la Flandre.