La princesse Delphine met le feu à la scène de "Danse avec les stars" avec un tango-techno inspiré de Matrix (vidéo)

La princesse Delphine de Saxe-Cobourg participe à la version flamande de "Danse avec les Stars", diffusée sur Play4. Ce samedi 11 décembre, elle montait pour la deuxième fois sur scène avec son partenaire Sander Bos. Le couple a proposé un tango-techno épatant, inspiré du film Matrix. On peut dire qu’ils ont mis le feu sur scène !

Nous vous l’annoncions début novembre, la princesse Delphine de Saxe-Cobourg a accepté de participer à la troisième saison de l’émission "Danse avec les Stars" diffusée sur la chaîne néerlandophone Play4. Sa participation se fait au profit de la fondation Make-A-Wish, qui a pour objectif de réaliser le rêve d’un petit garçon malade.

Ce samedi 11 décembre, la candidate montait pour la deuxième fois sur scène aux côtés de son partenaire Sander Bos. Le couple de danseurs a proposé une chorégraphie inspirée du film Matrix. Un "tango-techno" qui a mis le feu au dancefloor.

Costumes, décors, accessoires… Tout y était pour proposer une prestation épatante. Jurés et public ont d’ailleurs adoré la performance ! La princesse Delphine a, elle aussi, passé un bon moment sur scène. "Merci à Sander Bos d'avoir créé une chorégraphie aussi incroyable qui me permet d'explorer et de m'exprimer dans une autre discipline artistique qu'est la danse. Merci à tous pour votre soutien et je suis ravie de pouvoir découvrir un nouveau style de danse cette semaine", s’est-elle exprimée sur son compte Instagram.