Drôle de délire: ils s’asseyent au bord de la route et invitent les voitures à les éclabousser (vidéo)

Trois amis se sont filmés en train de relever un drôle de défi en Australie. La vidéo a ensuite été publiée sur le compte TikTok de l'un des hommes et a récolté de nombreux "like" et commentaires. Assis sur le bord de la route, dans des chaises de camping et bières à la main, les trois copains invitent les voitures à les éclabousser. "Splash us", peut-on lire sur un panneau placé un peu avant une énorme flaque d'eau. Les véhicules doivent rouler dans l'eau pour créer une sorte d'immense vague. Les trois hommes se retrouvent ainsi complètement éclaboussés… Et cela les amuse beaucoup. "Funny" (amusant), a d'ailleurs indiqué l'auteur de la vidéo en légende.