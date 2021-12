Koh-Lanta: après la tricherie, deux candidats auraient menacé de faire grève… contre de la nourriture

De nouvelles révélations viennent à nouveau ternir l’image de Koh-Lanta. Cette saison "All Stars" semble de plus en plus partir en vrille… Après la tricherie de Teheiura, des membres de l’équipe technique de l’émission ont affirmé que Laurent et Claude avaient exigé de manger des pains au chocolat sous peine de faire "la grève du jeu". Ce sont des informations dévoilées par La Parisien.

On va décidément de découvertes en découvertes dans cette saison de Koh-Lanta consacrée aux visages emblématiques de l’émission. Après la tricherie de Teheiura, accusé d’avoir reçu de la nourriture par des pêcheurs alors que cela est formellement interdit dans le cadre du règlement de Koh-Lanta, de nouvelles révélations viennent ternir l’image de l’émission d’aventure diffusée sur TF1. Le Parisien affirme que deux candidats – Laurent et Claude – ont exigé de recevoir de la nourriture supplémentaire lors d’un confort. Ce chantage est survenu après une victoire de Laurent sur une épreuve. Les deux candidats avaient la possibilité de prendre des lettres ou de la nourriture. Ils ont coupé la poire en deux, faisant moitié-moitié mais pestant malgré tout sur la situation. "Ils font chier avec leur courrier", avait notamment lâché Laurent. Des membres de l’équipe technique ont ensuite révélé que Claude et Laurent "ont menacé de faire grève et d’arrêter le jeu s’ils n’avaient pas de la nourriture en plus." Et d’ajouter : "Ils avaient vraiment très faim." Les techniciens ont fini par céder à ce chantage en donnant les viennoiseries réclamées. Contactée par Le Parisien, la production n’a pas souhaité s’exprimer.