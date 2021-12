Ben Affleck explique avoir sombré dans l'alcoolisme parce qu'il se sentait "piégé" dans son mariage avec son ex Jennifer Garner

L'acteur américain Ben Affleck s'est laissé aller à quelques confessions assez étonnantes dans "The Howard Stern Show", qui ne plairont sans doute pas à son ex épouse et la mère de ses 3 enfants, l'actrice Jennifer Garner. Il a révélé qu'il se sentait "piégé" dans son mariage avec elle et pensait qu'il ne serait jamais devenu sobre s'il était resté dans cette relation. Ben Affleck et Jennifer Garner se sont séparés en juin 2015, un jour après leur 10ème anniversaire de mariage.

Et l'acteur de détailler: "J'ai commencé à boire en partie parce que j'étais piégé", a-t-il poursuivi. "Je me suis dit: "Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux, qu'est-ce que je fais ?" Et ce que je faisais, c'est que je buvais une bouteille de scotch et je m'endormais sur le canapé, ce qui s'est avéré ne pas être la solution."

"En fin de compte, nous avons essayé, nous avons essayé, nous avons essayé parce que nous avions des enfants, mais nous avions tous les deux l'impression que nous ne voulions pas que ce soit le modèle que nos enfants voient du mariage", a-t-il ajouté.

Depuis lors, Ben a ravivé sa romance avec Jennifer Lopez, 52 ans, avec qui il était auparavant fiancé avant de rompre en janvier 2004.

Célèbrement surnommé " Bennifer ", Ben et Jen font naturellement sensation lorsqu'ils sont ensemble, mais l'acteur a avoué qu'il avait réfléchi à deux fois avant de réinitier cette romance en raison de l'effet que cela pourrait avoir sur ses enfants.

Et d'exprimer ses doutes à recommencer une idylle avec la chanteuse latine: "Cela m'a certainement traversé l'esprit. Ma responsabilité envers mes enfants est la plus haute responsabilité que j'ai jamais eue. Je ne veux rien faire de douloureux ou de destructeur pour eux".

La star a admis que son déclic dans sa bataille contre l'alcoolisme, a été le moment où il a vu la manière avec laquelle ses enfants le regardaient.

"Le remède contre la dépendance est la souffrance", a-t-il déclaré.

"Vous souffrez suffisamment avant que quelque chose à l'intérieur de vous ne vous souffle: "C'est assez."

L'acteur a suivi une cure de désintoxication en 2018. C'est son ex femme qui l'y avait conduit.

L'acteur a déjà parlé ouvertement de sa lutte contre la dépendance à l'alcool.

De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux se sont offusqués de cette interview réalisée par l'acteur. Beaucoup d'observateurs estiment que c'est un peu trop facile de blâmer son ex épouse pour sa dépendance à l'alcool. L'acteur étant connu avant son mariage pour entretenir des habitudes bibitives frôlant l'excès.