Loana annonce son retour dans une célèbre émission télévisée

Discrète depuis quelques semaines, après avoir connu de nombreux problèmes de santé et d'addiction, l'ancienne star de télé-réalité, Loana, est de retour pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans.

Selon le magazine Télé-Loisirs, Loana a marqué son accord pour participer à un programme de relooking, et figurera dans la nouvelle saison d'Incroyables transformations. Elle se fera conseiller par une styliste, un coiffeur et une maquilleuse pour aborder un nouveau look et entamer un nouveau chapitre dans sa vie.