Olivier Schoonejans ému par le chanteur du groupe Ykons sur le plateau du RTL info avec Vous

Renaud Godart, le chanteur du groupe bruxellois Ykons était l’invité du RTL info avec Vous.

Le groupe a programmé plusieurs dates de concert pour le début d'année 2022. Les interprètes de 'Sequoia Trees' joueront à La ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve (1er février), Le Delta à Namur (18 février), Le Stock à La Louvière (19 mars) et L’entrepôt à Arlon (6 mai) en plus du 26 mars au Relektor à Liège, qui est déjà sold out.

"On voulait garder espoir. On a eu beaucoup de chance de pouvoir faire notre ‘realease party’ (fête de libération) en octobre et jouer devant une salle comble à La Madeleine et on espère que ça ne va pas s’arrêter", confie le chanteur du groupe.

Avec les mesures gouvernementales qui changent régulièrement, Renaud Godart avoue que "ça devient compliqué de se projeter" vers l'été prochain et les festivals "mais on en a besoin, poursuit-il. Nous les artistes, comme tous les gens qui bossent, on a besoin de s’imaginer à quoi va ressembler le futur et on veut rester positifs."

"On voit qu’on referme une nouvelle fois la culture alors qu’on a prouvé que ce n’était pas un lieu de cluster", déclare-t-il en référence à un concert-test que le groupe a donné le 7 mai dernier à Spa et dont les résultats se sont révélés très concluants puisque aucune personne ayant assisté au concert n'est devenue positive au Covid par la suite.

"C’était un moment très fort", se souvient-il avec une certaine émotion dans la voix. "On en a pleuré avec les organisateurs. On n’avait pas oublié à quel point ces sensations sont importantes. Le fait de pouvoir revivre ensemble et partager ces moments de joie. C’est pour ça qu’on fait ce boulot, pour donner du plaisir aux gens."

"On essaye de rester proches du public en répondant notamment aux questions qui nous sont posées sur les réseaux sociaux. On est cinq mecs qui avons la même vision de la musique pop et on reste proches des gens qui nous soutiennent."

Renaud Godart va alors prendre sa guitare et chanter un extrait du dernier single de son groupe. Une séquence envoutante qui va émouvoir Olivier Schoonejans. "Merci beaucoup, c’est toujours émouvant des musiques jouées en direct", souffle le présentateur.