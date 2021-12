Miss Corse comparée à l'un des personnages du film des Tuche: elle réagit

Samedi soir, les 29 prétendantes au titre de Miss France ont captivé de nombreux téléspectateurs. Ils étaient plusieurs à regarder l'émission retransmise en direct et a commenté sur les réseaux sociaux ce rendez-vous traditionnel français.

La représentante de la Corse n'a laissé personne indifférent. Sur Twitter, de nombreux internautes ont jugé qu'elle partageait une ressemblance avec Stéphanie Tuche, jouée par Sarah Stern, dans les films des Tuche.

La principale intéressée s'est amusée de cette ressemblance physique, comme elle l'a expliqué sur les ondes de Fun Radio ce mercredi. "Pour moi, ça n'a jamais été une insulte de me comparer à cette actrice parce que, pour le coup, c'est une actrice magnifique. Son rôle est juste incroyable. Le film me fait mourir de rire en plus donc quand j'ai vu ça, je l'ai pris tout de suite avec humour. Et je me suis dit c'est super le fait qu'elle soit Miss Bouzolles en plus, c'est trop drôle. Ça m'a fait rire plus qu'autre chose."