Denis Brogniart revient sur les tricheries dans Koh-Lanta: "J'avais envie de les gronder comme des enfants"

Le célèbre animateur de l'émission Koh-Lanta s'est exprimé dans l'émission "Quotidien" sur la finale ratée de ce mardi soir, qui a révélé une tricherie importante. Certains aventuriers ont, en effet, participé à des dîners clandestins les soirs de conseil.

L'approche du présentateur vedette de TF1 face à l'attitude des aventuriers est humaine. Il peut comprendre que la faim ait tiraillé les candidats au point de commettre des faux pas. “Bien sûr qu’il y a eu des moments compliqués, qu’il fallait prendre des sanctions sur cette saison-là, mais je n’oublie pas que ces hommes et ces femmes sont des aventuriers émérites. On peut avoir un moment d’égarement surtout dans des conditions difficiles”.

Et l'animateur de déclarer de manière surprenante: "J’ai envie de les gronder comme des enfants pas sages. Mais je sais aussi que ces enfants pas sages ont tellement fait de bien à cette émission”.

L'animateur a également avoué que non les candidats ne restent pas sans manger pendant des jours entiers. Il arrive que sous conseil du médecin, la production offre de la nourriture hors caméra aux aventuriers lorsqu'ils sont trop faibles. Et d'énumérer les ressources données aux candidats: “Alors il y a une boisson énergétique, alors il peut y avoir de temps en temps une petite banane. Mais ça, on l’a toujours dit. Ce n'est pas moi qui décide, ce n’est pas le producteur, ce ne sont pas les aventuriers qui viennent vers nous et qui disent: ‘Hé on a faim, si jamais vous ne nous donnez pas à manger on fait la grève’. Ça, ça n’existe jamais dans Koh-Lanta”, rejetant fermement les informations selon des aventuriers auraient menacé de faire grève contre des croissants et des petits pains au chocolat.