La productrice de Koh-Lanta, déçue par les tricheries, a réagi: "On n’est pas gardien de prison"

Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce mercredi 15 novembre, la productrice de Koh-Lanta s’est exprimée concernant les tricheries dans l’émission et la finale ratée de ce mardi. Alexia Laroche-Joubert s’est dit déçue et trahie.

Pour la première fois de son histoire, Koh-Lanta a connu une finale ratée ce mardi 14 novembre sur TF1. Finale qui n’a d’ailleurs pas été diffusée en direct et dont le chèque de 100.000 a été remis à la fondation Bertrand-Kamal, ancien candidat décédé d’un cancer du pancréas.

Toute cette polémique a fait beaucoup parler d’elle. Le célèbre présentateur Denis Brogniart s’est exprimé dans "Quotidien". A son tour, la productrice de Koh-Lanta a pris la parole dans l’émission "Touche pas à mon poste". Alexia Laroche-Joubert n’a pas caché sa déception. "C'est extrêmement décevant et compliqué pour nous de se retrouver confrontés à ça. Ce "légende", ça a été beaucoup de travail pour nous. Réunir tant de générations d'aventuriers, c'était un défi et on misait énormément là-dessus. À aucun moment, on a pensé qu'on pouvait se retrouver face à une déloyauté comme ça", a confié la directrice d’Adventure Line Productions.

Et de poursuivre : "Nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des flics, on a mis en place un système de surveillance, on a renforcé la sécurité. Mais on est quand même sur un principe de confiance. On n'est pas gardien de prison. D'être trahi comme ça, ne nous trompons pas, on est victime de ça. Quand on l'a appris, on est tombés des nues."

Même si les candidats continuent de nier les faits, la production a Koh-Lanta a mené l’enquête et elle aurait rassemblé suffisamment de preuves pour savoir qui sont les coupables.